Başakşehir'in listesindeki futbolcular

Şu ana kadar sadece Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katan son şampiyon Başakşehir, Laziolu Bastos, Celticli Bolingoli, St. Etienneli Wahbi Khazri ve Interli Dalbert ile görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer döneminin sessiz takımı Başakşehir, atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Clichy ile yollarını ayırarak Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katan turuncu-lacivertlilerin listesinde önemli isimler var.

İLK HEDEF BASTOS

Skrtel ve Epureanu'nun ilerleyen yaşları nedeniyle o bölgeye bir stoper almak isteyen İstanbul ekibinin ilk hedefi Laziolu Bastos.

Başakşehir yönetiminin, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Angolalı oyuncu için İtalyan ekibine teklif sunduğu belirtildi.

DALBERT VEYA BOLİNGOLİ

Bir sol bek daha almayı düşünen Başakşehir'in bu bölge için iki alternatif belirlediği öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre son şampiyon, geçen sezon kiralık olarak Fiorentina forması giyen Dalbert'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif yaptı.

Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncunun, senelik 1.5 milyon euroluk bir ücret istediği belirtildi.

Sol bek için düşünülen bir diğer isim ise Celtic forması giyen Boli Bolingoli. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunulacak.

TUNUSLU FORVET

İstanbul ekibinin forvet için düşündüğü futbolcu ise St. Etienne’nin golcüsü Wahbi Khazri.

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda oyuncuyla görüşen yönetimin, Tunuslu forvetin transferinde önemli yol kat ettiği aktarıldı.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen turuncu-lacivertliler, transferleri kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.