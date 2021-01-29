Başakşehir'in teknik direktör adayları

Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'de yönetim, teknik direktör arayışlarına başladı. Listenin ilk sırasında, bir süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman var.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'i tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaştırsa da, bu sezon takımı yarışta tutamayan eknik direktör Okan Buruk'un görevine son verildi.

47 yaşındaki teknik adamın yerine getirilecek isim konusunda bir toplantı yapan turuncu-lacivertli yönetim, birkaç isim üzerinde duruyor.

İLK SIRADA AYKUT KOCAMAN VAR

İstanbul ekibinde, listenin ilk sırasında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman var.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Kocaman ile masaya oturacak olan Başakşehirli idareciler, anlaşma sağlanamazsa diğer adaylara yönelecek.

Listedeki diğer isimlerin ise Tayfun Korkut, Şota Arveladze ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki yabancı hoca olduğu belirtildi.