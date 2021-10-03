Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu

Başakşehir, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıkladı.

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Başakşehir cephesinde yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, son olarak Karagümrük'e deplasmanda 3-1 mağlup olduklar maçın ardından istifa kararı almıştı.

Kocaman'ın istifa kararını Başakşehir yönetimi kabul etmişti. Alınan bu kararın ardından yönetim yeni hoca arayışına girmişti.

Bu koltuğa en yakın isim ise Emre Belözoğlu'ydu. İstanbul ekibi Aykut Kocaman'ın istifasının ardından, Emre Belözoğlu’nu göreve getirdi.

"İMZA TÖRENİ YARIN 15:00'DA"

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.