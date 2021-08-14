Batshuayi, Nkoudou ile görüştü

Eski takım arkadaşı Kevin Nkoudou ile telefonda görüşen Michy Batshuayi oyuncu sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Beşiktaş 'ın listesinde bulunan golcü oyuncu Michy Batshuayi, transfer ateşini adeta yaktı. Eski takım arkadaşı Kevin Nkoudou ile telefonda görüşen Belçikalı oyuncu sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Beşiktaşlı oyuncu Nkoudou sosyal medya hesabından önce Batshuayi'yi arayacağına dair bir tweet attı. Daha sonra görüşmenin gerçekleştiğini gösteren bir paylaşım daha yaptı.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Nkoudou'nun bu paylaşımının ardından Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından 'Nkoudou arıyor' ifadesini kullanıp gülme emojisi paylaştı. İkilinin bu eğlenceli hali transferin sonlanmak üzere olduğu yönünde yorumlandı.

MARSİLYA’DA BİRLİKTE OYNADILAR

İki oyuncu 2015-16 sezonunda Marsilya'da birlikte oynamış o dönemde Batshuayi ligi 17 gol - 9 asist ile tamamlarken kariyerinin en parlak dönemlerinden birine imza atmıştı. 2015-2016 sezonunda Nkoudou’nun Batshuayi’ye 3 asisti bulunuyor.

Batshuayi'nin performansı İZLE