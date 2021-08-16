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    Batshuayi'den kartal paylaşımı

    Beşiktaş'ın transferde sona geldiği Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından 'kartal' paylaşımı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 22:02
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    Batshuayi'den kartal paylaşımı

    Beşiktaş Michy Batshuayi transferinde sona geldi. Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle de anlaşma sağlayınca geliş tarihini erkene almıştı.

    Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki golcünün bu gece saat 00.00'da İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

    BATSHUAYI'DEN KARTAL PAYLAŞIMI

    Bunun üzerine oyuncudan akşam saatlerinde bir paylaşım geldi. Batshuayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

    Batshuayi, içinde kartal figürü olan bir resim paylaştı. Oyuncunun yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

    Batshuayi den kartal paylaşımı #1

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