Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'ın yatan transferini açıkladı: Anlaşma yalan oldu Beşiktaş'ta başkanlık seçimlerinin ardından siyah-beyazlıların 35. başkanı olan Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı mağlup etmişti. Ünlü yorumcu Batuhan Karadeniz, yarışı kaybeden Serdal Adalı'nın Çağlar Söyüncü ile anlaştığını ancak başkan olmadığı için transferin yattığını söyledi.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta başkanlığı Hasan Arat'a kaybeden Serdal Adalı'nın, transfer görüşmeleri yaptığı ve Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz, yaptığı açıklamada bu iddiayı ortaya atan isim oldu.

"Anlaşma yalan oldu"

Batuhan Karadeniz, YouTube'da yayınlanan programda şunları söyledi:

Serdal Adalı başkan seçilmiş olsaydı, Çağlar Söyüncü ile 1.5 yıl kiralık olarak anlaşmıştı. Çağlar Söyüncü 1,5 yıllığına Atletico Madrid'ten direkt başkandan Serdar Adalı ve ekibiyle 1,5 yıl kiralık olarak anlaşmıştı. Anlaşma şimdi yalan oldu...

Atletico'da şans bulamıyor

2016 yılında 7.9 milyon euro karşılığında Almanya'nın Freiburg takımına transfer olan Çağlar Söyüncü, 2 yıl sonra 21 milyon euroya Leicester City'nin yolunu tutmuştu.

27 yaşındaki milli futbolcu, 5 yıllık İngiltere deneyiminin ardından bu sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Çağlar Söyüncü, bu sezon İspanyol ekibinde sadece 79 dakika süre buldu.