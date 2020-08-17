Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'a doğru

Hekimoğlu Trabzon, geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor'da geçiren Batuhan Karadeniz ile anlaşmaya vardı. Trabzon ekibi, 29 yaşındaki futbolcunun 12. takımı olacak.

TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'da attığı gollerle öne çıkan isim olan Batuhan Karadeniz, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok önemli takımın formalarını giyen ancak beklentileri karşılayamadığı için 2. lige kadar düşen 29 yaşındaki oyuncu, Hekimoğlu Trabzon ile görüşüyor.

Trabzon ekibiyle prensipte anlaşan tecrübeli oyuncunun, son pürüzleri gidermek için bugün şehre gideceği öğrenildi.

12. TAKIMI OLACAK

Anlaşma sağlanması halinde, Hekimoğlu Trabzon Batuhan'ın kariyerindeki 12. takımı olacak.

Şu ana kadar toplam 280 maça çıkan forvet oyuncusu, 96 gol atıp 24 de asist yaptı.