- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Batuhan Karadeniz, Iğdırspor'da
Batuhan Karadeniz, Iğdırspor'da
30 yaşındaki futbolcu Batuhan Karadeniz 3. lige yeni yükselen Iğdırspor ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 17:20
- Güncelleme : 22.08.2021 - 18:09
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'un ardından 3. lig takımı Iğdırspor'a transfer oldu.
IĞDIRSPOR DUYURDU
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Batuhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen Batuhan Karadeniz 2 farklı zamanda giydiği Beşiktaş formasıyla bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayarak önce Trabzonspor ardından Eskişehir olmak üzere ülkenin pek çok takımında forma giydi.
Son 5 sezonda da Şanlıurfa, Sakarya, Adana D.S, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon formalarını giyen Karadeniz, bu sezon da Iğdırspor'da oynayacak.
30 GOL 8 ASİST
Geçen sezon 38 maçta 30 gol 8 asist kaydeden tecrübeli ismin Iğdırspor'a transfer olması herkesi şaşırttı.