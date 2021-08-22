Batuhan Karadeniz, Iğdırspor'da

30 yaşındaki futbolcu Batuhan Karadeniz 3. lige yeni yükselen Iğdırspor ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'un ardından 3. lig takımı Iğdırspor'a transfer oldu.

IĞDIRSPOR DUYURDU

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Batuhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen Batuhan Karadeniz 2 farklı zamanda giydiği Beşiktaş formasıyla bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayarak önce Trabzonspor ardından Eskişehir olmak üzere ülkenin pek çok takımında forma giydi.

Son 5 sezonda da Şanlıurfa, Sakarya, Adana D.S, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon formalarını giyen Karadeniz, bu sezon da Iğdırspor'da oynayacak.

30 GOL 8 ASİST

Geçen sezon 38 maçta 30 gol 8 asist kaydeden tecrübeli ismin Iğdırspor'a transfer olması herkesi şaşırttı.