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    Batuhan Karadeniz, Iğdırspor'da

    Batuhan Karadeniz, Iğdırspor'da

    30 yaşındaki futbolcu Batuhan Karadeniz 3. lige yeni yükselen Iğdırspor ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 18:09
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    Bir dönem Beşiktaş forması giyen Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'un ardından 3. lig takımı Iğdırspor'a transfer oldu.

    IĞDIRSPOR DUYURDU

    Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Batuhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

    Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen Batuhan Karadeniz 2 farklı zamanda giydiği Beşiktaş formasıyla bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayarak önce Trabzonspor ardından Eskişehir olmak üzere ülkenin pek çok takımında forma giydi.

    Son 5 sezonda da Şanlıurfa, Sakarya, Adana D.S, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon formalarını giyen Karadeniz, bu sezon da Iğdırspor'da oynayacak.

    Batuhan Karadeniz, Iğdırspor da #1

    30 GOL 8 ASİST

    Geçen sezon 38 maçta 30 gol 8 asist kaydeden tecrübeli ismin Iğdırspor'a transfer olması herkesi şaşırttı.

    Batuhan Karadeniz, Iğdırspor da #2

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