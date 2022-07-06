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    Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor ile görüşüyor

    Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen Batuhan Karadeniz, 3. lig'de 16 gol atmasının ardından yeniden 1. Lig takımı Sakaryaspor'la görüşüyor.
    • 06.07.2022 - 09:24
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    Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor ile görüşüyor

    1. Lig'de transfer döneminde son olarak Odise Roshi'yi kadrosuna katan Sakaryaspor, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

    Yeşil-siyahlılar, daha önce de gündeme gelen Batuhan Karadeniz'le yeniden görüşmelere başladı.

    Temasları sıklaştıran Sakaryapor yönetiminin, bu transferde kısa sürede noktayı koymak istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Iğdır FK'dan ayrılan 31 yaşındaki forvetin de eski takımına dönmek istediği biliniyor.

    Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor ile görüşüyor #1

    Bir türlü yeteneğine yakışır kariyer yapamadı

    Son olarak geçen sezon 3. Lig takımı Iğdır FK'da oynayan ve 29 lig maçında 16 gole imza atan Batuhan, 2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da görev yaptı. 22 karşılaşmada şans bulan tecrübeli oyuncu, 12 kez ağları havalandırdı.

    'Batugol' lakaplı oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2 kez sırtına geçirdi.

    Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor ile görüşüyor #2


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