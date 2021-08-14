Batuhan Karadeniz'e hücum var

Geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da attığı 30 golle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karadeniz'i; Alanyaspor, Hatayspor ve Bursaspor istiyor.

Geçtiğimiz sezon Misli.com 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon'un formasını giyen Batuhan Karadeniz, çıktığı 38 maçta 30 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

30 yaşındaki forvetin ortaya koyduğu bu futbol da birçok takımın ilgisini çekti. Alanyaspor , Hatayspor ve Bursaspor , yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

İKİ TAKIM DA ÇOK İSTİYOR

Alanya ve Hatay, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 8+6'lık yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transferi bitirmek isterken, Bursaspor'un hedefi ise Batuhan önderliğinde bir şampiyonluk kadrosu kurmak.

Bu anlamda Hekimoğlu'nun, bonservis için talep ettiği ücret ise 2 milyon TL. Karadeniz ekibi, bu parayı verecek olan kulüplere zorluk çıkartmayacak.