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    Batuhan Karadeniz'e hücum var

    Geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da attığı 30 golle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karadeniz'i; Alanyaspor, Hatayspor ve Bursaspor istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 11:45
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    Batuhan Karadeniz'e hücum var

    Geçtiğimiz sezon Misli.com 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon'un formasını giyen Batuhan Karadeniz, çıktığı 38 maçta 30 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

    30 yaşındaki forvetin ortaya koyduğu bu futbol da birçok takımın ilgisini çekti. Alanyaspor , Hatayspor ve Bursaspor , yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

    İKİ TAKIM DA ÇOK İSTİYOR

    Alanya ve Hatay, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 8+6'lık yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transferi bitirmek isterken, Bursaspor'un hedefi ise Batuhan önderliğinde bir şampiyonluk kadrosu kurmak.

    Bu anlamda Hekimoğlu'nun, bonservis için talep ettiği ücret ise 2 milyon TL. Karadeniz ekibi, bu parayı verecek olan kulüplere zorluk çıkartmayacak.

    Batuhan Karadeniz e hücum var #1

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