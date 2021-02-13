Batuhan Karadeniz'in Beşiktaş hayali devam ediyor

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Batuhan Karadeniz, "Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var" dedi. Karadeniz, Sivasspor'da beraber çalıştığı Sergen Yalçın'a ise övgüler yağdırdı.

Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Karadeniz'in sözleri şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ BENİM YUVAM"

"Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. "





"SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

"Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Hoca'dır. Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Onunla tekrar çalışmak isterim. Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Futbolcuya özgüven verir. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi."

"FAVORİM GALATASARAY"

"Gönlüm Beşiktaş'ın şampiyon olmasından yana ama favorim Galatasaray. Muslera'nın dönüşünden sonra Galatasaray çok iyi bir reaksiyon gösterdi."