Batuhan Karadeniz'in sözleşmesi feshedildi

Vanspor, 2 ay önce sözleşme imzaladığı Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Batuhan Karadeniz'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Ağustos ayında sözleşme imzaladığı Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'ta parlamıştı

Beşiktaş altyapısından hızla yükselip 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı kulüpte A takım formasını sırtına geçirdiğinde 'geleceğin yıldızları' arasında gösteriliyordu.

Müthiş yeteneğiyle izleyenleri büyüleyen ancak sahadaki oyunundan çok, 'takımın yaramaz çocuğu' sıfatıyla öne çıkan Batuhan, sonrasında Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor maceralarında sık sık 'kadro dışı' haberleriyle gündeme geldi.

Birçok takımda görev aldı

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Batuhan Karadeniz, Türk futbolunun seyyahı olarak adlandırılıyordu. 31 yaşındaki golcü futbolcu kariyerinde birçok takımda görev yaptı.

İçerenköy ve Beşiktaş altyapısından profesyonel futbolculuğa adım atan Batuhan Karadeniz, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St.Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu, 1461 Trabzon ve Iğdır FK'da top koşturdu.

'Batugol' lakaplı oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2 kez sırtına geçirdi.