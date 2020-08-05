Dolar
7.0429
2.0872%
Euro
8.3926
2.7799%
Altın
2048.07
1.4187%
Borsa
1092.08
0.4525%
G. Altın
462.264
3.4295%
Bitcoin
82160.82
5.178%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Baumann: Kruse, Werder Bremen'e geri dönmeyecek

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Kruse'nin geri dönmeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 17:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Baumann: Kruse, Werder Bremen'e geri dönmeyecek

    Bremen temsilcisinin sportif direktörü Frank Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Max Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

    32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan deneyimli futbol adamı, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

    Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

    Baumann: Kruse, Werder Bremen'e geri dönmeyecek #1

    Görüş Bildir