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Baumann: Kruse, Werder Bremen'e geri dönmeyecek
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Kruse'nin geri dönmeyeceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 17:36
Bremen temsilcisinin sportif direktörü Frank Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Max Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan deneyimli futbol adamı, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.