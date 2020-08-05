Baumann: Kruse, Werder Bremen'e geri dönmeyecek

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Kruse'nin geri dönmeyeceğini açıkladı.

Bremen temsilcisinin sportif direktörü Frank Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Max Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan deneyimli futbol adamı, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.