Bayer Leverkusen, İsmail Yüksek'i istiyor Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek'e Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen talip oldu. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Alman ekibinden 20 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Gelecek sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen ve bunun için kadrosunu güçlendiren İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de takımda yer alan futbolculara da transfer teklifleri geliyor.

Son olarak Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in sarı-lacivertli takımın genç ismi İsmail Yüksek'i renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Bayer Leverkusen talip oldu

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen talip oldu. Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğü İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso yapıyor.

Fenerbahçe 20 milyon euro bekliyor

Haberde, Leverkusen'in İsmail için Fenerbahçe'ye bir ilgi mektubu gönderdiği ve bu transfer için 10-12 milyon euro gibi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı İsmail Yüksek için yalnızca 20 milyon euro civarında bir teklifi kabul edebileceğini Leverkusen'e iletmesinin ardından ise Alman ekibinin transferde geri adım attığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği iyi performansla A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 32 resmi maça çıktı. İsmail Yüksek bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.