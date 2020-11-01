Bayern Münih, Ali Akman'ı izliyor

Bursaspor'un genç forveti Ali Akman performansıyla önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisini çekti, şimdi de Alman devi Bayern Münih'in transfer listesine girmeyi başardı.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un golcü futbolcusu Ali Akman'ın performansı dikkat çekiyor.

Geçen sezonu Kubilay Kanatsızkuş'un arkasında geçiren 18 yaşındaki futbolcu, Kubilay'ın takımdan ayrılmasının ardından as santrfor oldu.

8 MAÇTA 7 GOL

Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman bu sezon 8 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Her 97 dakikada 1 gol atarak başarılı bir grafik çizen genç futbolcu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dikkatini çekmişti. Sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi bitecek olan Akman için devreye giren ezeli rakiplere Alman devi Bayern Münih de rakip oldu.

BAYERN GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

BeIN Sports'un haberine göre; gözlemcilerini Ali Akman'ı izlemesi için görevlendiren Bundesliga temsilcisinin golcü futbolcuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Akman'ı sezon sonunda kadrosuna katmayı amaçlayan Bayern, diğer genç futbolculara yaptığı gibi 18 yaşındaki santrforu tecrübe kazanması için kiralık olarak gönderecek.

Kısa süre içerisinde Ali Akman için bir analiz raporu oluşturacak olan gözlemcilerin teknik direktör Hans-Dieter Flick'e bu raporu ileteceği belirtildi.