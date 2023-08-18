Bayern Münih, David de Gea transferini veto etti Kaleci transferi yapmak için uzun süredir arayışta olan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan David de Gea'yı Alman devi Bayern Münih veto etti. Bu karar sonrasında sarı-lacivertlilerin transferde önü açıldı.

ensonhaber.com

Altay Bayındır'ın formsuz görüntü çizmesi üzerine kaleye bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelmişti.

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kaleyi yabancı bir isme emanet etmeyi isteyen sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic, Kaylor Navas ve David de Gea gibi yıldız isimlerle temasa geçmişti.

Bu isimlerde henüz resmi bir gelişme yaşanmasa da Fenerbahçe'ye David de Gea transferinden sevindirici bir haber geldi.

Bayern Münih vazgeçti

11 sezondur formasını giydiği Premier Lig ekibi Manchester United'a sezonun bitmesiyle veda eden ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki kaleci, Bayern Münih'le görüşmelerde bulunmuştu.

Ancak görüşmelerde bir sonuç çıkmadı ve Alman temsilcisi, İspanyol kalecinin transferini veto etti. Yaşanan bu gelişme üzere rota yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Tecrübeli file bekçisinin de sarı-lacivertli takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

13 milyon euro piyasa değerine sahip olan İspanyol eldiven, kariyerinde 664 resmi maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci, bu karşılaşmalarda ağlarında 740 gol gördü.