Bayern Münih genç forvet Mathys Tel ile anlaştı

Alman ekip Bayern Münih, 17 yaşındaki Fransız forvet Mathys Tel için Rennes ile 20 milyon euro bonservis ve 8.5 milyon euro bonuslar karşılığında genç oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Bayern Münih, Sadio Mane ile defans oyuncusu Matthis De Ligt'in takıma katılmasının ardından hücum hattına da güçlendirme yapmak istiyordu.

Bundesliga temsilcisinin, geleceğin yıldız adaylarından Mathys Tel için olası bir anlaşma konusunda Rennes ile görüşmek üzere Fransa'da olduğu biliniyordu.

28.5 milyon euro

Bayern Münih, 17 yaşındaki Fransız forvet Mathys Tel için kulübü Rennes ile anlaşma sağladığını açıkladı. Genç oyuncu, bonuslarla beraber 28.5 milyon bonservis bedeli karşılığında Münih renklerine bağlandı.

90 dakika bile oynamadı

Geçen sezon profesyonel seviyede sadece 89 dakika süre alan ve 10 maçta forma giyen Tel, takımı Rennes adına gol üretememişti.

Ligue 1'de altı kez, Avrupa Konferans Ligi'nde iki ve Fransa Coupe de France'da bir kez forma şansı buldu.

Alman devi Bayern Münih, şu ana kadar yaptığı transferlere toplam 117.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.