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    Bayern Münih Mane için kesenin ağzını açtı

    Bayern Münih, Liverpool ile Sadio Mane transferinde anlaşmaya vardı. Bavyera ekibi Senegalli oyuncu için 50 milyon Euro ödeyecek.
    • 17.06.2022 - 14:21
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    Bayern Münih Mane için kesenin ağzını açtı

    Bayern Münih Sadio Mane transferinde mutlu sona ulaşıyor. Sky Sports'un haberine göre Alman ekibi Senegalli golcü için Liverpool'a 50 milyon euro ödemeyi kabul etti.

    Liverpool ile son senesine giren Sadio Mane'yi bir numaralı transfer hedefi haline getiren Bayern Münih'te sportif direktör Hasan Salihamidzic, İngiliz ekibini ikna edemeyince bonservis teklifini yükseltti.

    Salihamidzic daha önce Liverpool'a önce 24 milyon, daha sonra 30 milyon euro teklif etti. Kırmızılar 2 teklifi reddedince Alman temsilcisi fiyat yükseltti.

    Liverpool da tamam

    Sadio Mane ile sözlü anlaşmaya varan Bayern Münih, Liverpool ile de anlaştı.
    Liverpool'da 6 sezon geçiren Sadio Mane kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncuları arasına girdi.

    30 yaşındaki tecrübeli isim Liverpool'da 269 maçta 120 gol attı ve 48 asist yaptı. Senegalli oyuncu Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Kupası, Süper Kupa, İngiliz Kupası, İngiliz Lig Kupası kazandı.

    Bayern Münih Mane için kesenin ağzını açtı #1


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