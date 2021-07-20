Bayern Münih, Mert Müldür'e talip oldu

Sassuolo forması giyen milli oyuncu Mert Müldür, Bundesliga devi Bayern Münih'in transfer listesine girdi.

Bu sezonki transfer döneminde, Avrupa Şampiyonası’nda iyi performans gösteren oyuncular takımların radarına girdi.

Euro 2020'de A Milli Takım'da adından söz ettiren nadir oyuncular biri Sassuolo forması giyen Mert Müldür olmuştu.

22 yaşındaki genç yetenek için Bundesliga devi Bayern Münih harekete geçti.

BAYERN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Sky Sport'un haberine göre Bayern Münih'in Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Serie A'da 52 maça çıkan ve 2 gol - 4 asistlik performans gösteren Mert Müldür ile birlikte Sergino Dest, Roberto ve Emerson Royal'ın da adı Bayern Münih ile anılıyor.

Sezona Bouna Sarr'ın sakat girmesi ile birlikte alternatiflerini artırmak isteyen Bayern Münih'in Barcelonalı oyunculardan transfer gerçekleştiremezse Mert Müldür'ü kadrosuna katacağı belirtildi.