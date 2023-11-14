Bayern Münih, Nestory Irankunda'yı renklerine bağladı Bayern Münih, Tanzanya asıllı Avustralyalı genç futbolcu Nestory Irankunda'yı transfer ettiğini duyurdu.

AA

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya ekibi Adelaide United'da forma giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme detayı belli oldu

9 Şubat 2024'te 18 yaşına girecek kanat oyuncusunun Bavyera temsilcisiyle sözleşmesi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Avustralya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçta 11 gole imza atan Nestory Irankunda için Bayern Münih, 3.4 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödeme yapacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)