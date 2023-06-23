Bayern Münih, Raphael Guerreiro'yu renklerine bağladı Son Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Raphael Guerreiro'yu transfer etti.

AA

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Portekizli futbolcunun, bir diğer Alman ekibi Borussia Dortmund'la sözleşmesi bittikten sonra, bonservis bedeli ödemeden transfer edildiği ifade edildi.

2026'ya kadar sözleşme imzalandı

29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Guerreiro, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maça çıkarken; 6 gol, 14 asistlik performans gösterdi.