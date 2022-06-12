Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
480.000
-3.41%
BTXN Coin
9.04
-8.03%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Bayern Münih Ryan Gravenberch'i bitirdi

    Bayern Münih, Ajax'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'i kadrosuna kattı.
    • 12.06.2022 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayern Münih Ryan Gravenberch'i bitirdi

    Bayern Münih yeni sezonun ikinci transferini de Ajax'tan yaptı. Bavyera ekibi sağ bek Noussair Mazraoui'nin ardından orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'i kadrosuna kattı.

    Bild'e konuşan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic transferi duyurdu. Gravenberch transferi hakkında konuşan Salihamidzic, "Ryan imzayı attı. Anlaşmayı tamamladık ve bizimle olacağı için çok mutluyuz. Orta sahada güçlü, çok teknik ve zor pozisyonları çözebilecek yetenekte. Dünya çapında kaliteye sahip. Burada yeni bir seviyeye çıkacak" açıklamasında bulundu.

    20 yaşında 5 kupa kazandı

    Ajax altyapısından yetişen Hollandalı oyuncu 18 yaşından itibaren A takımda forma giymeye başladı. 20 yaşındaki oyuncu 3 Hollanda Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 2 Hollanda Kupası kazandı.

    Gravenberch bu sezon 42 maçta forma giyerken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Tekirdağ'da düğün çıkışı kavga: 2 kişi araçla ezildi
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da düğün çıkışı kavga: 2 kişi araçla ezildi

    Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti
    Milli Takımlar

    Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti

    Görüş Bildir