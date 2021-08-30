Euro
9.892
0.37%
Dolar
8.3804
0.44%
Altın
488.19
0.12%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.930
-0.46%
EXEN Coin
26.16
0.53%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Bayern Münih Sabitzer'i transfer etti

    Bayern Münih, RB Leipzig'den Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayern Münih Sabitzer'i transfer etti

    Bayern Münih, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.

    Bavyera ekibi, Avusturyalı oyuncu için RB Leipzig'e 16 milyon euro ödeyecek.

    Bundesliga'da 145 maça çıkan Sabitzer 32 gol attı ve 27 asist yaptı.

    SABITZER İLE 3 OYUNCU DAHA ALINDI

    Bayern Münih bu yaz döneminde Sabitzer'le beraber 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Dayot Upamecano için RB Leipzig'e 42 milyon 500 bin euro ödeyen kırmızı-beyazlı kulüp, Championship ekibi Reading'ten Omar Richards'ı bedelsiz kadrosuna kattı.

    Bayern Münih Sabitzer i transfer etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir