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Bayern Münih Sabitzer'i transfer etti
Bayern Münih, RB Leipzig'den Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 18:46
Bayern Münih, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.
Bavyera ekibi, Avusturyalı oyuncu için RB Leipzig'e 16 milyon euro ödeyecek.
Bundesliga'da 145 maça çıkan Sabitzer 32 gol attı ve 27 asist yaptı.
SABITZER İLE 3 OYUNCU DAHA ALINDI
Bayern Münih bu yaz döneminde Sabitzer'le beraber 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Dayot Upamecano için RB Leipzig'e 42 milyon 500 bin euro ödeyen kırmızı-beyazlı kulüp, Championship ekibi Reading'ten Omar Richards'ı bedelsiz kadrosuna kattı.