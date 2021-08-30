Bayern Münih Sabitzer'i transfer etti

Bayern Münih, RB Leipzig'den Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.

Bavyera ekibi, Avusturyalı oyuncu için RB Leipzig'e 16 milyon euro ödeyecek.

Bundesliga'da 145 maça çıkan Sabitzer 32 gol attı ve 27 asist yaptı.

SABITZER İLE 3 OYUNCU DAHA ALINDI

Bayern Münih bu yaz döneminde Sabitzer'le beraber 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Dayot Upamecano için RB Leipzig'e 42 milyon 500 bin euro ödeyen kırmızı-beyazlı kulüp, Championship ekibi Reading'ten Omar Richards'ı bedelsiz kadrosuna kattı.