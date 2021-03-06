Bayern Münih, yedek kaleci için Karius'u düşünüyor

Liverpool ve Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan, Union Berlin'de ise forma şansı bulamayan Karius'a, bu kez Alman devi Bayern Münih talip oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde yediği skandal gollerle Liverpool'un kupayı kaybetmesinde önemli rol oynayan Loris Karius, Beşiktaş'a kiralanmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte de beklentileri karşılayamayan Alman kaleci, bu kez Bundesliga ekibi Union Berlin'in yolunu tutmuştu.

Alman ekibinde ise yedek kulübesine hapsolan 27 yaşındaki kalecinin başına talih kuşu konabilir.

BAYERN MÜNİH'İN LİSTESİNDE

Kötü performansına rağmen önemli kulüplerin formalarını giyen tecrübeli file bekçisini bu kez Bayern Münih istiyor.

Yaz aylarında yedek kalecisi Alexander Nübel'i Monaco'ya gönderebileceği konuşulan Bavyera ekibinin, Manuel Neuer'in arkasında görev vermek için değerlendirdiği adaylar arasına Karius'u da aldığı kaydedildi.

BONSERVİSLE AYRILABİLİR

Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ve 3 sezondur kiralık olarak İngiltere'den ayrılan Karius'un, bu sefer bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gidebileceği belirtildi.

5 MAÇTA 4 GOL YEDİ

Bu sezon Union Berlin'de toplam 5 maçta görev alan Karius, 3 kez kalesini gole kapatırken 4 gol yedi.