Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu ısrarı devam ediyor

Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın son şampiyonu olan Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gösterdiği başarılı performansla Inter taraftarının sevgilisi haline gelen Hakan'ın yeni adresi Almanya olabilir.

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'in 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

BAYERN, ŞANSINI BİR KEZ DAHA DENEYECEK

CaughtOffside'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Inter için 2025 yaz transfer sezonunda şansını bir kez daha deneyecek.

Alman ekibi, yazın ilgilendiği milli futbolcuyu Inter'in futbolcuyu bırakmaya yanaşmaması nedeniyle kadrosuna katamamıştı.

INTER 45 MİLYON EURO İSTİYOR

Ancak bu kez Inter'in 45 milyon euro dolaylarında bonservis bedeliyle Hakan'ın transferine onay verebileceği iddia edildi.

HAKAN, BAYERN'E SICAK BAKIYOR

Haberde, orta saha oyuncusunun yakın çevresinin bu transfere milli futbolcunun da sıcak baktığını bildirdiği belirtildi.

REKOR KIRABİLİR

Transferin 45 milyon euroya gerçekleşmesi durumunda Hakan, Türk futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu olarak rekor kıracak.

MANCHESTER CITY, DEVREYE GİREBİLİR

Rodri'nin sakatlığı ve geleceği konusundaki şüpheler nedeniyle Manchester City'nin de bu transfer için harekete geçebileceği konuşuluyor.

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI

2021 yılından bu yana Inter'in formasını giyen Hakan, 2024-2025 sezonunda 11 maça çıktı.

45 milyon euro piyasa değerine sahip olan yetenekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarsmayı başardı.