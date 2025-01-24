Bayern Münih'in yetenek avcıları Yusuf Akçiçek için fazla mesaide

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Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Avrupa arenasındaki ilk 11 deneyiminde scoutların ilgisini çekti.

Bayern Münih’in yetenek avcıları, 18 yaşındaki savunma oyuncusunu tribünden takip ederek detaylı bir rapor hazırladı.

GENÇ YILDIZ ADAYI SAHNEDE

Teknik direktör Jose Mourinho’nun her maç öncesi övgüyle bahsettiği Yusuf, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 5. maçta, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Lyon karşılaşmasında sahaya ilk 11’de çıkan genç stoper, performansıyla takdir topladı.

MOURINHO’DAN TAM DESTEK

Lyon maçının ardından konuşan Mourinho, Yusuf Akçiçek hakkında şu ifadeleri kullandı:

Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Sol bekte görev vererek onu aslanların arasına atmak istemedim. Ancak takıma harika bir katkı sağladı. O, harika bir potansiyel.

Savunmada Yusuf ile birlikte görev alan Alexander Djiku ise genç oyuncunun performansını şu sözlerle övdü: