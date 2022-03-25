Bayern Münih'ten altyapıya 300 bin euroluk transfer

Alman devi Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'tan 13 yaşındaki forvet Mike Wisdom'u 300 bin euroya transfer etti.

Transfer politikasında değişikliğe gitmeye hazırlanan Bayern Münih, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın altyapısında oynayan 13 yaşındaki Mike Wisdom'ı transfer etti.

Bavyera temsilcisi oyuncu için kulübüne 300 bin euro ödedi. Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre 13 yaşındaki forvet, Bayern Münih'in 15 yaş altı takımında oynayacak.

OLAĞANÜSTÜ YETENEK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Alman ekibinin bir yıldan uzun süredir takip ettiği Wisdom olağanüstü yetenek olarak görülüyor.

Gladbach Sportif Direktörü Roland Virkus, Bayern Münih'in transferini 'tatsız' bulduğunu söylese de bu hamlelerin Alman futbolunu geliştirdiğini ifade etti.