Bayern Münih'ten Lewandowski'ye şartlı kontrat

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Robert Lewandowski için Bayern Münih, iki yıllık yeni kontrat önerirken Polonyalı yıldızdan maaşında indirime gitmesini talep etti.

Bundesliga'da topladığı 46 puanla Borussia Dortmund'un önünde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

Bild'de yer alan haberde, Bavyera ekibinin Lewandowski'ye 2 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği ifade edilirken, 33 yaşındaki golcüden maaşından indirime gitmesinin talep edildiği belirtildi.

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Haberde ayrıca, Robert Lewandowski'nin sözleşme yenileme teklifini reddetmesi halinde Bayern Münih'in, yıldız oyuncuyu gelecek yaz satmayı planladığı belirtildi. Adı Bayern Münih'le de anılan Erling Haaland'ın transferinin sadece Lewandowski'nin takımdan ayrıldığı durumda gerçekleşeceği ifade edildi.

"EN İYİ PERFORMANSIMI GÖSTERMEYE ODAKLANDIM"

Ballon d'Or'da Lionel Messi'nin ardında ikinci olan, FIFA tarafından ise 2021 yılının en iyi futbolcusu seçilen Robert Lewandowski, sözleşme görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Spekülasyonlar hakkında ya da yeni sözleşmeyle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. En iyi performansımı göstermeye odaklandım. Sahada iyi performans gösterdiğinizde hangi takım için oynadığınızın bir önemi yok. Artık tecrübeli bir oyuncuyum ve önümde yeteri kadar süre var. Acele etmek istemiyorum."





27 MAÇTA 34 GOL 3 ASİST

2014'te Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz transfer olan Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 27 maçta 34 gol ve 3 asist üretti.