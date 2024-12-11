Bayern Münih'ten sürpriz transfer atağı! Loris Karius gündemde

Haber Merkezi

Vincent Kompany yönetimindeki Alman devi Bayern Münih'te, kaleci konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Manuel Neuer'in sakatlığı, Sven Ulreich'in ise kişisel sebeplerden dolayı kadroda olmaması sonrası Bayern'de kalede sadece Daniel Peretz kaldı.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise kırmızı-beyazlılar, bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius'u gündemine aldı.

KARIUS, ADAYLAR ARASINDA

Bild'de yer alan habere göre; Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in yokluğunda Daniel Peretz'in arkasına deneyimli bir kaleci transfer etmeyi düşünen Alman devi, Loris Karius'u kaleci adayları arasına aldı.

BONSERVİSİNİN ELİNDE OLMASIYLA BİR ADIM ÖNDE

Birçok ismi gözüne kestiren Bayern, bonservisi elinde olması sebebiyle Alman kaleciyi bir adım önde görüyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON FORMA GİYDİ

Liverpool, Newcastle ve Union Berlin forması da giyen Karius, 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı.