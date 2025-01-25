Bazoumana Toure için devlerle yarış

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Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

Aston Villa'dan Diego Carlos hamlesiyle başlayan stoper takviyesi, Galatasaray'a karşı yapılan Milan Skriniar transferiyle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca için son hazırlıkları yaparken, Fildişili sol kanat oyuncusu Bazoumana Toure transferi için de harekete geçti.

MOURINHO'NUN ETKİSİ

Emin Uluç'un haberine göre, İsveç'in Hammarby takımında forma giyen 18 yaşındaki Bazoumana Toure için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi ve transfer görüşmelerinde önemli bir ilerleme sağlandı.

Juventus, Atalanta ve Brentford'un da radarında olan genç yıldızın, Jose Mourinho'nun desteği ve Fenerbahçe'de daha fazla forma şansı bulacağına inanması nedeniyle sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı öğrenildi.

MAXIMIN YERİNE GEÇECEK

Ancak transferin tamamlanması yalnızca Toure'yi ikna etmekle mümkün olmayacak. Sarı-lacivertliler, Hammarby ile de anlaşma sağlamalı.

İsveç kulübü, Fenerbahçe'nin sunduğu 6 milyon euroluk teklifi yeterli bulmazken, 9 milyon avro ve bonuslar talep ediyor. Kulüpler arasında ortak bir zemin bulunursa, resmi imzalar atılacak.

Toure transferinin gerçekleşmesi durumunda, kadroda yer açılması adına Maximin ile yollar ayrılacak.

Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Fransız oyuncunun, alternatif bulunması hâlinde hem maliyet azaltma hem de kontenjan boşaltma amacıyla gönderilmesi planlanıyor.