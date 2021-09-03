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BB Erzurumspor, Martin Hasek'i kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i transfer etti.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 18:00
Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden BB Erzurumspor yeni bir transfer daha yaptı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki Çek futbolcu Hasek ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
ALMANYA’DA OYNUYORDU
Paylaşımda, "Erzurumspor’a 'hoş geldin' Martin Hasek" ifadesi kullanıldı.
Hasek, daha önce Almanya 3. Lig takımlarından Würzburger Kickers'da forma giyiyordu.