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    BB Erzurumspor, Martin Hasek'i kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 18:00
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    BB Erzurumspor, Martin Hasek'i kadrosuna kattı

    Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden BB Erzurumspor yeni bir transfer daha yaptı.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki Çek futbolcu Hasek ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    ALMANYA’DA OYNUYORDU

    Paylaşımda, "Erzurumspor’a 'hoş geldin' Martin Hasek" ifadesi kullanıldı.

    Hasek, daha önce Almanya 3. Lig takımlarından Würzburger Kickers'da forma giyiyordu.

    BB Erzurumspor, Martin Hasek i kadrosuna kattı #1

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