BB Erzurumspor, Martin Hasek'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i transfer etti.

Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden BB Erzurumspor yeni bir transfer daha yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki Çek futbolcu Hasek ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ALMANYA’DA OYNUYORDU

Paylaşımda, "Erzurumspor’a 'hoş geldin' Martin Hasek" ifadesi kullanıldı.

Hasek, daha önce Almanya 3. Lig takımlarından Würzburger Kickers'da forma giyiyordu.