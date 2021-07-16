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BB Erzurumspor Mustafa Yumlu'yu açıkladı
TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mustafa Yumlu'yu kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 16:56
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Yumlu'yu transfer etti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Yumlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Mustafa Yumlu" ifadesi kullanıldı.
Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giymişti.