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    BB Erzurumspor Mustafa Yumlu'yu açıkladı

    TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mustafa Yumlu'yu kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 16:56
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    BB Erzurumspor Mustafa Yumlu'yu açıkladı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Yumlu'yu transfer etti.

    SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Yumlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Mustafa Yumlu" ifadesi kullanıldı.

    Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giymişti.

    BB Erzurumspor Mustafa Yumlu yu açıkladı #1

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