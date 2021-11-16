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    Beiktaş, Josef'in sözleşmesini uzatacak

    Beiktaş, Josef'in sözleşmesini uzatacak

    Beşiktaş Yönetimi, takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan Josef de Souza’nın sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 12:38
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    Beşiktaş’ın tecrübeli ön liberosu Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın’ın son 2 sezondur takımında en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor.

    Geçen dönem 38 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve üç asistlik performans ortaya koyan Josef, hem istikrarlı futbolu hem de lider özelliği sebebiyle siyah-beyazlıların en ön plana çıkan oyuncusu konumunda.

    YÖNETİM KARARINI VERDİ

    Alex Teixeira’nın Beşiktaş’a transfer sürecinde de oldukça etkili olan başarılı futbolcu için yönetim, kararını verdi.

    Josef’in sezon sonunda bitecek olan kontratında yer alan opsiyon maddesini Ocak ayında aktive etmeyi planlayan idareciler, konuyu yıldız isimle de görüştü.

    Beiktaş, Josef in sözleşmesini uzatacak #1

    OLUMLU YANIT VERDİ

    Fanatik’in haberine göre; her fırsatta yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş’ta devam etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Josef’ten de olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını devre arasında 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatacak.

    Beiktaş, Josef in sözleşmesini uzatacak #2

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