Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'yi yine yıktı

Galatasaray altyapısının keşiflerinden Beknaz Almazbekov, Galatasaray U17 takımının Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta iki gol birden attı.

Florya'da Beknaz Almazbekov fırtınası sürüyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye harika bir frikik golü atan genç oyuncu, bu kez yine 2 gol birden attı.

BEKNAZ'DAN 2 GOL ATTI

Cim Bom'un altyapıdaki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov, U17'deki derbiye damgasını vurdu.

Galatasaray, Florya'daki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, goller Beknaz (2) ve Yasin'den geldi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda da Beknaz, Fenerbahçe'ye iki gol birden atmıştı.