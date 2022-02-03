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    Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'yi yine yıktı

    Galatasaray altyapısının keşiflerinden Beknaz Almazbekov, Galatasaray U17 takımının Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta iki gol birden attı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 11:07
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    Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'yi yine yıktı

    Florya'da Beknaz Almazbekov fırtınası sürüyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye harika bir frikik golü atan genç oyuncu, bu kez yine 2 gol birden attı.

    BEKNAZ'DAN 2 GOL ATTI

    Cim Bom'un altyapıdaki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov, U17'deki derbiye damgasını vurdu.

    Galatasaray, Florya'daki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, goller Beknaz (2) ve Yasin'den geldi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda da Beknaz, Fenerbahçe'ye iki gol birden atmıştı.

    Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe yi yine yıktı #1


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