Belhanda, Adana Demirspor'da

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Younes Belhanda Adana Demirspor'a transfer oldu.

Younes Belhanda geçtiğimiz sezon Galatasaray'da stadın zeminini eleştirmiş ve mevcut yönetim tarafından sözleşmesi feshedilmişti.

Belhanda’nın birçok takımla ismi anılmıştı hatta eski takımı Montpellier’le prensip anlaşmasına varmıştı.

Ancak oyuncu farklı bir karar alarak Süper Lig’e bu sezon yükselen Adana Demirspor’la görüşmelere başlamıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da transfer görüşmesini doğruladığı Belhanda, Sancak'ı sosyal medya üzerinden takibe almıştı.

TRANSFER AÇIKLANDI

Bugün Adana ekibi, transferi duyurdu. Sosyal medya hesabından duyurulan transfer için, “Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Belhanda” ifadeleri kullanıldı.

"3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "İlk yabancı transferimiz gerçekleşti. Değerli oyuncu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.