Belhanda, Montpellier ile anlaştı

Younes Belhanda, eski takımı Montpellier ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan sezon arasında gönderilen Younes Belhanda, eski kulübü Montpellier ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Türkiye'de Trabzonspor'dan, Fransa'da OGC Nice ve bazı Ortadoğu kulüplerinden teklif alan Younes Belhanda, Montpellier'yi seçti.

"MONTPELLIER İLE GÖNÜL BAĞI OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİ"

Mali açıdan en iyi teklifin Nice'den geldiği ancak Belhanda'nın Montpellier ile gönül bağı olduğu için böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

Belhanda, Montpellier Başkanı Laurent Nicollin'in tesis kapılarını da şartsız bir şekilde kendisine açması nedeniyle minnettar olduğu ve bu hareketin onu çok etkilediği vurgulandı.