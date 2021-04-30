Euro
9.9654
0.02%
Dolar
8.2843
0.99%
Altın
470.1
0.61%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
466.310
7.79%
EXEN Coin
26.76
-3.60%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    Belhanda Montpellier'e dönüyor

    Belhanda Montpellier'e dönüyor

    Saha zeminini eleştirdiği için mart ayında Galatasaray'daki sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Belhanda, eski kulübü Montpellier'e geri dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son olarak Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'nın, stat zeminini eleştirdiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşmesi feshedilmişti. Faslı futbolcunun adı Beşiktaş, Olimpiakos ve Valencia ile anılıyordu.

    Mart ayında Galatasaray ile sözleşmesinin feshedilmesinden bu yana serbest olan Younes Belhanda, eski takımına geri dönüyor.

    Belhanda Montpellier e dönüyor #1

    MONTPELLIER’E DÖNÜYOR

    Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre 31 yaşındaki Faslı futbolcu, önümüzdeki sezon Fransa Lique 1 ekiplerinden Montpellier'in formasını giyecek.

    Montpellier Başkanı'nın transfer için devrede olduğu ve Belhanda'nın önümüzdeki sezon form tutması için takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı iddia edildi.

    Montpellier altyapısından yetişen Younes Belhanda, 2009-2013 yılları arasında Fransız ekibinin formasını giymiş ve bu takımla 2011-2012 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

    Belhanda Montpellier e dönüyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir