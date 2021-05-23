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    Belhanda yıllık 1.5 milyon euro kazanacak

    Fransa'nın Montpellier takımıyla anlaşan Younes Belhanda, aylık 140 bin euro civarında kazanç elde edecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 12:59
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    Belhanda yıllık 1.5 milyon euro kazanacak

    Galatasaray'da sezon devam ederken zeminle ilgili eleştiride bulunan Younes Belhanda, yönetim tarafından takımdan kovulmuştu.

    Takımdan ayrıldıktan sonra deneyimli oyuncu kendisine kulüp aramaya başlamıştı.

    Belhanda, eski kulübü Montpellier ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.

    Belhanda yıllık 1.5 milyon euro kazanacak #1

    YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

    Eski kulübüyle anlaşmaya varan Belhanda'nın alacağı ücret de belli oldu. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre deneyimli oyuncu, Montpellier'den aylık brüt maaş 200 bin Euro, aylık net maaş ise yaklaşık 130-140 bin Euro civarında ücret kazanacak.

    Bu da yıllık ortalama 1.5 milyon euro civarında bir rakama denk geliyor.

    Belhanda yıllık 1.5 milyon euro kazanacak #2

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