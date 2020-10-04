Belhanda'ya 2 milyon euroluk teklif

Galatasaray'da taraftar ile bir türlü yıldızı barışmayan isimlerden olan Younes Belhanda'ya Fransız Nice'ten 2 milyon euroluk teklif geldi. Sarı-kırmızılılar kararını kısa bir sürede vermek zorunda.

Transfer döneminin son anlarına girilirken işler Galatasaray'ın istemediği şekilde ilerliyor.

Piyasaların açıldığı ilk günden itibaren iki orta saha bir de kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar bonservisleri elinde olan Arda, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem, Oğulcan ve Omar dışında sadece Stoke City'den Etebo'yu kiralayabildi.





BABEL VE DIAGNE DE TAKIMDA KALDI

FFP kuralları yüzünden almak için, oyuncu satma mecburiyeti bulunan Cimbom bu süreçte Babel, Diagne ve Belhanda gibi isimlerin hiçbiri ile yollarını ayırmadı.

Fatih Terim'in vitrine çıkmaları için bu oyunculara sık sık forma vermesi de beklenen etkiyi yaratmadı.

TEKLİF 2 MİLYON EURO

Ancak üç aylık periyotta kendisine gelen teklifleri düşünmeden reddeden Younes Belhanda, transferin kapanmasına saatler kala Nice ile anlaşmaya çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılara verilecek bonservis miktarı üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Fransız ekibinin son teklifinin 2 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Yıllık 3 milyon euro garanti ücreti bulunan Belhanda sezon sonunda serbest kalıyor.

Yönetim, oyuncuyu beklentilerin altında da olsa satıp yıllık ücret giderinden de kurtulmak istiyor.

Eğer son dakika anlaşması olsa da yerine oyuncu alınması pek mümkün görünmüyor.



