Ben Chilwell Chelsea'de

İngiliz devi Chelsea, sol bekini Leicester City'nin 23 yaşındaki futbolcusu Ben Chilwell ile güçlendirdi.

Chelsea'den yapılan açıklamada, Chilwell'in bonservisi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

50 MİLYON STERLİN ÖDENECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, sol bek mevkisinde görev alan Ben Chilwell'in bonservisi için Leicester City'ye 50 milyon sterlin gibi bir ödeme yapacak.

İngiltere Milli Takımı'nda 11 maçta görev alan Chilwell, altyapısından yetiştiği Leicester City formasıyla 123 karşılaşmada 4 gole imza attı.