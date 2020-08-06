Benevento da Zajc'ı istiyor

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Miha Zajc'a, Bologna ve Verona'nın ardından İtalya Serie A'nın yeni takımı Benevento da talip oldu.

Fenerbahçe'nin 2019 yılında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc, yeniden İtalya'ya dönebilir.

Serie A'da oynadığı için oyuncuyu yakından tanıyan İtalyan kulüpleri, sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bologna ve Hellas Verona'nın ardından Serie A'ya yeni yükselen Benevento'nun da oyuncuya talip olduğu öğrenildi.

INZAGHİ İSTİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcunun alınması için yönetime bir rapor sundu.

Haberin detayında Sloven orta saha oyuncusu için önümüzdeki günlerde 'resmi' adımların atılacağı da belirtildi.

3.5 MİLYON EURO ARTI SALİH UÇAN KARŞILIĞINDA ALINMIŞTI

Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği Zajc, bu sezon 17 kez giydiği sarı-lacivertli formayla 2 gol atıp 1 de asist yaptı.