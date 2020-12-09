Benfica, Elif Elmas'ı istiyor

Napoli'nin genç futbolcusu Elif Elmas'a Benfica talip oldu. Portekiz devi 21 yaşındaki Elif için kısa süre içerisinde teklif yapacak.

Fenerbahçe'den 16 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas için Benfica devrede.

BENFICA KİRALAMAK İSTİYOR

Portekiz basınında TVI24'ün haberine göre, Benfica yönetimi Elif Elmas'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un orta sahaya genç ve dinamik bir futbolcu istediği, Elif Elmas'ın da listedeki isimlerin başında olduğu öğrenildi.

Yine aynı haberde yer alan bilgiye göre Benfica'nın en az 20 milyon euro gibi bir teklifle İtalyanların kapısını çalması bekleniyor.

ALMANLAR DA İZLİYOR

Öte yandan Benfica dışında Dortmund ve M'Gladbach'ın da Elif Elmas'ı takip ettiği ve kısa süre içerisinde İtalyan kulübüne teklifte bulunacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE DE PARA KAZANABİLİR

Napoli'ye 16 milyon euro gibi bir bedelle Elif Elmas'ı satan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun Benfica'ya satılması halinde de anlaşma gereği azami 1.5 milyon euro kazanabilir.

Elif Elmas bu sezon Napoli formasıyla ligde oynadığı 7 maçta 1 gol atarken, toplamda Avrupa Ligi müsabakaları dahil olmak üzere 10 karşılaşmada görev aldı. Elif Elmas'ın Napoli ile 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor.