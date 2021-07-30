Benfica, Galatasaray'a Gabriel'i önerdi

Galatasaray, Benfica'dan ısrarla Gedson Fernandes'i istese de Portekiz temsilcisi transfere sıcak bakmıyor. Rui Costa'nın sarı-kırmızılılara bir başka oyuncusu Gabriel'i teklif ettiği öğrenildi.

Gedson Fernandes'i bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'a, Benfica'dan sürpriz bir teklif geldi.

Fernandes'i takımında görmek isteyen Fatih Terim'in en kilit transferlerden biri olarak gördüğü Portekizli için Galatasaray'a hafta sonu iyi haber gelmemişti.

"SİZE GABRIEL'İ KİRALAYALIM"

Benfica'nın Gedson'u kadroda tutma kararını ilettiği görüşmede Galatasaray'a başka bir orta saha oyuncusu, Brezilyalı Gabriel'i önerdiği ortaya çıktı.

Terim'in Rui Costa'ya yakınlığından ötürü Benfica ile üst düzey bir ilişkiye sahip olan Galatasaray'a, Gedson yerine 27 yaşındaki orta saha Gabriel'in kiralık olarak verilebileceği iletildi.

SON KARAR TERİM VE EKİBİNİN

Gedson defterini kapatmayıp gelişmeleri yakından takip etme kararı alınsa da Gabriel için Terim, ekibi ile görüşüp şartlara göre karar verecek.

Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Gabriel, Benfica forması ile 32 karşılaşmada forma giyip toplamda 1 gol, 4 asist kaydetti.