Benfica, Gedson Fernandes'i Devler Ligi kadrosuna kaydetti

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes kısa süre içerisinde iyi oyununu kabul ettirmişti. Benfica bu sezon oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray 'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ve bu sezon başında da uzun süre transferi için mücadele ettiği Gedson Fernandes hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

UEFA KADROSUNA YAZILDI

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme aşamasında Spartak Moskova ile oynayacak Benfica, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

Listede 83 numaralı forması ile Gedson Fernandes de yer aldı. Hazırlık maçlarında da teknik direktör Jorge Jesus tarafından oynatılan orta saha oyuncusunun bu gelişme sonrasında takımında kalması bekleniyor.