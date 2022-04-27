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Benfica, Roger Schmidt ile anlaştığını açıkladı
Portekiz ekibi Benfica, 55 yaşındaki teknik direktör Roger Schmidt'in yeni teknik direktörleri olduğunu duyurdu.
- 27.04.2022 - 15:51
Benfica'da Jorge Jesus'tan sonra takımı çalıştıran Nelson Verissimo'nun yerine teknik direktörlük görevine Alman Roger Schmidt getirildi.
Benfica, Portekiz Ligi'nde 68 puanla 3. sırada yer alıyor.
Son olarak PSV'yi çalıştırdı
Son olarak PSV'yi çalıştıran Roger Schmidt kariyerinde Paderborn, RB Salzburg, Bayer Leverkusen ve BJ Guoan takımlarında teknik direktörlük görevi yaptı.