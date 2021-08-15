Benfica yönetimi, Galatasaray'dan süre istedi

Gedson Fernandes'in maç kadrosuna alınmamasının ardından Benfica yönetimi, Galatasaray'a mesaj göndererek 31 Ağustos'a kadar süre istedi.

Porekiz Ligi takımlarından Benfica, ikinci haftada oynayacağı Arouca maçının kadrosunu açıklarken Gedson Fernandes sürprizi yaşandı.

Benfica, yıldız futbolcuya maç kadrosunda yer vermedi. Porekiz ekibinin bu hamlesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Gedson Fernandes'in transferi için Benfica'nın talep ettiği 11 milyon euroyu 5'i peşin 6'sı iki taksitle ödemeyi teklif eden Galatasaray, Portekiz kulübünden gelen cevabı beklemeye başladı.

GEDSON İLE HER KONUDA ANLAŞILDI

Benfica ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Gedson Fernandes ile de her konuda anlaşma sağladı.

Bizzat Fatih Terim'in görüştüğü Gedson Fernandes, kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istediğini ve bu süreçte maaşında da fedakarlık yapabileceğini iletti.

Galatasaray ve Gedson Fernandes transfer sürecinde kilit adam Benfica teknik direktörü Jorge Jesus... Portekiz basını, Jesus'un Gedson Fernandes konusunda "gitgel" yaşamasının Benfica'nın transfer stratejisini de etkilediğini ve kulüp yönetiminin da bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

BENFICA SÜRE İSTEDİ

Gedson Fernandes'in Galatasaray'da forma giymek istediğini ve bu durumu Jorge Jesus ile de görüştüğünü manşetlerine taşıyan Portekiz basını, Benfica'nın Galatasaray'dan 31 Ağustos'a kadar süre istediğini duyurdu.