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    Benfica'dan Galatasaray'a Gedson Fernandes yanıtı

    Galatasaray’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için Benfica’dan bu operasyona rötar yaptıracak ya da çıkmaza sokacak bir yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 09:43
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    Benfica'dan Galatasaray'a Gedson Fernandes yanıtı

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes uyum sürecinin ardından gösterdiği performansla kısa zamanda taraftarın ve Fatih Terim'in gözdesi olmuştu.

    Bu sezon da oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray, Benfica'da yönetimin değişmesinin ardından beklemeye geçmişti.

    Rui Costa'nın başkan olmasının ardından Portekizli futbolcunun gelmesinin daha kolay olacağını düşünen yönetim ise beklediğinin tam tersiyle karşılaştı.

    Benfica dan Galatasaray a Gedson Fernandes yanıtı #1

    "GEDSON'UN TAKIMDA KALMASI DAHA DOĞRU"

    Benfica Başkanı Rui Costa, Galatasaray ile yapılan son görüşmede, “Gedson’u kadroda tutmayı düşünüyoruz. Teknik heyetimiz takımda kalmasının daha doğru olacağı görüşünde.” diyerek şu an için Portekizli futbolcuyu bırakmayı, transferini düşünmediklerini dile getirdi.

    Bu yanıtın ardından tüm hesapları bozulan sarı-kırmızılılar alternatif oyunculara baksa da Gedson için de son ana kadar nabız yoklamaya devam edecek.

    Benfica dan Galatasaray a Gedson Fernandes yanıtı #2

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