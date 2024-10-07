Benfica'dan İsmail Yüksek atağı! 10 milyon euroyu gözden çıkardılar Benfica, Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası İsmail Yüksek'i ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor. Portekiz ekibi, Bruno Lage'nin isteği doğrultusunda 10 milyon euroya kadar çıkmayı planlıyor.

Haber Merkezi

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bu kez Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için harekete geçiyor.

Portekiz basınından Correiro da Manha'da yer alan habere göre, Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.

Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.

10 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Benfica'nın orta sahasında Florentino Luis'in özelliklerinde bir başka isim olmadığı, Portekiz ekibinde yönetimin teknik direktör Bruno Lage'nin transfer isteğini karşılamak istediği ve orta saha takviyesi konusunda 10 milyon euroya kadar çıkabileceği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

91 MAÇTA 2 GOL 7 ASİST

Fenerbahçe forması altında 91 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Benfica, Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası İsmail Yüksek'i ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

Portekiz ekibi, Bruno Lage'nin isteği doğrultusunda 10 milyon euroya kadar çıkmayı planlıyor.