Benitez'in menajeri: Bize ulaşan bir teklif yok

İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Fenerbahçe iddiaları hakkında, "Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürülen İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, sarı lacivertli takımdan bir teklif almadıklarını açıkladı.

Habertürk TV'ye konuşan Manuel Garcia Quilon, "Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok. Rafael Benitez tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir" dedi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Öte yandan Rıdvan Dilmen de sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine Rafael Benitez iddialarının doğru olmadığını söylediğini aktardı.

Dilmen paylaşımında "Bugün Sayın Ali Koç'la kahve içtik, Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm "BENITEZ" isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan'ın cevabı; "Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!" ifadelerini kullanmıştı.