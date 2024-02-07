Benito Dirk Raman: Samsunspor taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum Samsunspor’un Belçika ekibi Anderlecht'ten transfer ettiği forvet Benito Dirk Raman, kırmızı-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un bu transfer dönemindeki ilk ve tek transferi olan forvet Benito Dirk Raman, Samsun’a geldi.

Nuri Asan Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Raman, Samsunspor formasını taraftarlar önünde giymek için sabırsızlandığını ifade etti.

"Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Raman, şunları dedi:

Samsunspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Raman'ın kariyeri

Futbola Belçika’nın Genk altyapısında başlayan Benito Dirk Raman, sırasıyla Germinal Beerschot, Kortrijk, Sint-Truiden, Standard Liege, Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 ve Anderlecht formalarını giydi.

Profesyonel futbol kariyerinde 359 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 83 kez fileleri havalandırdı.

Benito Raman ayrıca 1 kez de Belçika Milli Takım formasını giydi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)